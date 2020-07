Cemal Can Canseven nereli yaşı kaç Cemal Can Cansever instagramı rekor kırdı

2020 Survivor finali bu akşam canlı yayınla yapılacak. 5 aydır Survivor parkurlarında yarışan ve şampiyonluk koltuğuna aday isimlerden biri de Cemal Can Canseven oldu. 24 yaşındaki Cemal Can Survivor şampiyonluğunu anne ve babasına hediye edecek. Cemal Can'ın annesi gibi gördüğü bir de ablası var. İnstagram takipçisi ise 2.9 milyon

2020 Survivor finali bu akşam TV 8 ekranlarında canlı yayınla yapılacak. Yaklaşık 5 aydır zorlu Survivor parkurlarında yarışan isimlerden biri de Cemal Can Canseven oldu. Sosyal medyanın en çok destek verdiği Cemal Can Canseven hayranları tarafında. şimdiden Survivor şampiyonu ilan edildi bile. Yarışmadan önce pek tanınmayan DJ'lik yapan Cemal Can Survivor sayesinde popüler oldu ve instagramda 2.9 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Survivor Cemal Can'ın hayatı, annesi, babası ve 2. annem dediği ablası da merak ediliyor. Peki Cemal Can kimdir, ailesi nerede, anne ve babası kimdir?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj'lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir'de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ'dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.

