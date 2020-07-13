Survvior finali nerede yapılacak Galataport nerede? Galaport kimin sahibi kim

2020 Survivor büyük finali bu akşam TV 8 canlı yayınıyla Galataport'ta yapılacak. Koronavirüs nedeniyle bu sene İstanbul'da yapılacak olan Survivor finaline ev sahipliği yapacak olan Galataport merak konusu oldu. Peki Galataport nerede, nasıl gidilir ve Galataport'un sahibi kim?

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Survivor büyük finaline saatler kaldı bu akşam canlı yayında Survivor 2020 şampiyonu belli olacak. Bu sene Survivor finali İstanbul Karaköy'de bulunan Galataport'ta gerçekleşecek. Her sene Kıbrıs'ta olan büyük final bu sene koronavirüs nedeniyle İstanbul'da gerçekleşecek. Tarihi yarımada manzaralı Galataport nerede, nasıl gidilir ve Galataport kimin soruları ise merak konusu oldu.

İstanbul’un en eski ve önemli ticaret merkezi olan Karaköy’de yer alan Galataport ; Boğaz’ın kıyısında, panoramik tarihi yarımada manzarasına sahip.

Salıpazarı Liman sahasında konumlandırılan Galataport Ofis, Galataport İstanbul projesinin sağladığı lokasyon avantajı ve kolay ulaşım olanakları ile öne çıkıyor. Tramvay, Marmaray, metro ve otobüs, Karaköy ve Kabataş iskelelerine yakınlığı sayesinde deniz yolu ve proje içerisinde yer alan marinayı kullanarak özel tekne ya da deniz taksiyle ulaşılabilen Galataport Ofis’de, ayrıca özel araç sahipleri için zemin altında konumlandırılan 2.300 araç kapasiteli otopark hizmeti veriliyor.

Galataport Ofis blokları arasında konumlanmış köprülerle bazı bloklar arası yatay sirkülasyonun kesintisiz devam etmesi ise, şirketlere birden fazla blokta ofis kiralama opsiyonu sağlıyor. Bununla birlikte, Galataport Ofis’lerinde sadece LED donanımlı aydınlatmalar kullanılıyor. Geri dönüşümlü malzemelerin kullanıldığı Galataport Ofis’lerde, deniz suyu ile çalışan özel iklimlendirme sistemleri ise işletme giderlerini düşüren bir faktör olarak öne çıkıyor.

Projenin tarihçesi

1900'lu yıllardan itibaren İstanbul'un en önemli endüstriyel ulaşım ve taşıma alanı olan bu bölgede 1958 yılında Sedat Hakkı Eldem tarafından tasarlanan antrepolar inşa edildi. 1982 yılında bölge turizm merkezi ilan edildi. 1987 yılında yük gemisi girişlerine ve 1988 yılında tırların girişlerine kapatılması nedeniyle antrepolar ve gümrük limanı işlevlerini yitirmeye başladı. 1993 yılında Koruma Kurulu bu bölgeyi Kentsel Sit Alanı yaptı. 2000'li yıllardan itibaren antrepolar kiralanmaya başlandı. 2004 yılında İstanbul Modern açıldı. İstanbul 2 No'lu Koruma Kurulu Antrepo 4'ün İstanbul Modern ve Antrepo 5'in M.S.G.S.Ü. İstanbul Resim Heykel Müzesi olarak korunmasına karar verdi.