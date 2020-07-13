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LGS 16 temmuz saat kaçta açıklanacak nereden öğrenilecek?

Hayalindeli lisede eğitim görmek için heyecanlanan binlerce öğrenci merakla LGS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafında açıklanan olan LGS sınav sonuçları 16 Temmuz perşembe günü saat 10.00'da erişime açılacak. LGS sonuçlarının ardından tercih işlemleri başlayacak.

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LGS ne zaman açıklanacak araştırması öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Binlerce öğrencinin en iyi lisede eğitim görmek için girdiği LGS sınavı sonuçları için geri sayım başladı. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz perşembe günü saat 10.00 civarında ÖSYM tarafından açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözel ve sayısal soru ve cevapları yayımlamasının ardından LGS sınav sonuçları için de adayların beklediği müjdeli açıklamayı yaptı: 

LGS ne zaman açıklanacak?
"LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir."

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
LGS tercihleri, 16 Temmuz'da ilan edilecek olan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıla bakıldığında tercihler sonuçlardan yaklaşık 1 hafta sonra başlamıştı. Buna göre 2020 LGS tercihlerinin 20-21 Temmuz tarihlerinde başlayacağı öngörülüyor.

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