BIST 117.683
DOLAR 6,87
EURO 7,78
ALTIN 399,52
HABER /  GÜNCEL

Savcılıktan Heybeliada açıklaması: Yangın 25 dakika arayla iki yerde çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Heybeliada'da çıkan yangına yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yangının 25 dakika arayla iki ayrı yerde çıktığı nedeninin ise henüz belli olmadığı bildirildi.

Abone ol

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Heybeliada'daki orman yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, yangının 25 dakika arayla iki ayrı yerde çıktığı ifade edildi.

"Soruşturma başlatıldı"

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İstanbul İli Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi Türk Mezarlığı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kullanılmayan bir binada saat 16.40 sıralarında yangın çıktığı ve yangının ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü, bu alana yakın mesafede bulunan Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda saat 17.05 sıralarında yeni bir yangın başladığı ve bu yangının sıçraması sonucu saat 19.00 sıralarında Çam Limanı mevkiinde ayrı bir orman yangını daha çıktığının öğrenilmesi üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Yangının çıkış nedeni belli mi?

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitler değerlendirilerek bir kişi gözaltına alınmıştır. Henüz bölgedeki inceleme ve araştırma çalışmaları tamamlanmamış olup yangınların çıkış sebebine ve sorumluların tespitine yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir" bilgileri yer aldı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

HEYBELİADA'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Büyükada Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, Adalar Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He, he ben çıkardım" demesi dikkat çekti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
'Eyvah' dedirten koronavirüs araştırması! Grip gibi her sene yakalanabiliriz
Artvin'de sel ve heyelan felaketi: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Bakan Albayrak'tan sanayi açıklaması: 'V' çıkışı ilk sinyali gördük
Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Ermenistan aklını başına toplasın
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye 5 imza önerisi
Ömer Halisdemir'i şehit eden eski Binbaşı Fatih Şahin'e bak sen pişkin isteği şok etti
ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz sözleri kısa resimli anlamlı kutlama sözleri-2020
15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in annesi: Özlemimiz büyük ama gururumuz daha büyük
Sakarya'da hortum meydana geldi!
BDDK vatandaşın şikayeti üzerine bankalara 330 milyon TL ceza kesti
15 Temmuz'da şehit olan özel harekatçının eşi: FETÖ'cülerin kökünün kurutulmasını istiyorum
KYK ödeme günleri 2020 temmuz ayı KYK ödeme takvimi
Yorumlar 2 yorum