Bakan Albayrak'tan sanayi açıklaması: 'V' çıkışı ilk sinyali gördük

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı." açıklaması yaptı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." ifadelerini kullandı.

"Çarklar yeniden hızlanmaya başladı"

Bakan Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük.