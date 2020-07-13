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Polonya'da cumhurbaşkanı seçimini Duda kazandı

Polonya Seçim Kurulu, dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 51,21'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın kazandığını bildirdi.

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Seçim Kurulu Başkanı Sylwester Marciniak, yaptığı açıklamada, oyların yüzde 99,97'sinin sayımının tamamlandığını ve resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini Duda'nın kazandığını belirtti.

Marciniak, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Duda'nın oyların yüzde 51,21'ini, Sol Liberal ve Yeşiller'in oluşturduğu Civic Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin ise yüzde 48,79'unu aldığını ifade etti.

Seçim Kurulu Başkanı, sayımın devam ettiğini ama sonucun artık değişmeyeceğini kaydetti.

Yaklaşık 30 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılımın yüzde 68,12 ile rekor oranda olduğu belirtildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Duda, 5 yıl daha bu görevi sürdürecek.

Ülkede 28 Haziran'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, Duda yüzde 43, Trzaskowski ise yüzde 30 oy almıştı.

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