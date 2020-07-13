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Kredi borçlarına yapılandırma! Bakan Pekcan açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma yapılacağını duyurdu.

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Ticaret Bakanı Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz." açıklaması yaptı.

Bakan Pekcan, "30 Haziran 2020 tarihinden önce kredi borcu takibe düşen esnaf ve sanatkarlarımız kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve talepte bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanacak." ifadelerine yer verdi.

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