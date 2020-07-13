Ömer Halisdemir'i şehit eden eski Binbaşı Fatih Şahin'e bak sen pişkin isteği şok etti

251 şehit verdiğimiz alçak 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde kilit rol oynayan Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipte yer alan eski Binbaşı Fatih Şahin'in mahkemeden pişkin isteği şok etti. Şahin, kamu görevine iadesi için TBMM OHAL İnceleme Komisyonu'na başvurdu.

Abone ol

Kahraman Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipte yer alan FETÖ'cü eski Binbaşı Fatih Şahin'in kamu görevine iadesi için TBMM OHAL İnceleme Komisyonu'na başvurdu. Komisyon, 'darbe teşebbüsüne iştirak ettiği mahkemece sabit' diyerek, darbeci Şahin'in başvurusunu reddetti.

15 Temmuz 2016’da Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak hain girişimin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’i şehit eden ekipte yer alan eski binbaşı Fatih Şahin, avukatı aracılığıyla TBMM Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne üye olmadığını iddia ederek, kamu görevine iadesini talep etti. Komisyon, Şahin’in iade talebini reddetti.

“Darbe teşebbüsüne iştirak ettiği mahkemece sabit'

Komisyon tarafından ret kararında, Fatih Şahin’in darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinin mahkemece sabit görüldüğü ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildiği vurgusu yapıldı.