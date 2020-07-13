BIST 117.013
DOLAR 6,87
EURO 7,77
ALTIN 399,24
HABER /  GÜNCEL

Ömer Halisdemir'i şehit eden eski Binbaşı Fatih Şahin'e bak sen pişkin isteği şok etti

251 şehit verdiğimiz alçak 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde kilit rol oynayan Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipte yer alan eski Binbaşı Fatih Şahin'in mahkemeden pişkin isteği şok etti. Şahin, kamu görevine iadesi için TBMM OHAL İnceleme Komisyonu'na başvurdu.

Abone ol

Kahraman Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipte yer alan FETÖ'cü eski Binbaşı Fatih Şahin'in kamu görevine iadesi için TBMM OHAL İnceleme Komisyonu'na başvurdu. Komisyon, 'darbe teşebbüsüne iştirak ettiği mahkemece sabit' diyerek, darbeci Şahin'in başvurusunu reddetti.

15 Temmuz 2016’da Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak hain girişimin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’i şehit eden ekipte yer alan eski binbaşı Fatih Şahin, avukatı aracılığıyla TBMM Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne üye olmadığını iddia ederek, kamu görevine iadesini talep etti. Komisyon, Şahin’in iade talebini reddetti.

“Darbe teşebbüsüne iştirak ettiği mahkemece sabit' 

Komisyon tarafından ret kararında, Fatih Şahin’in darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinin mahkemece sabit görüldüğü ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildiği vurgusu yapıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji saat verdi! Çok şiddetli olacak! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu! İSO açıkladı
Ayaklarından iple asıp dakikalarca şiddet uyguladılar
Ayasofya için 'çok acı çekiyorum' diyen Papa'ya tokat gibi cevap
Merkez Bankası verileri açıkladı! Cari denge mayısta 3.8 milyar dolar açık verdi
Akit yazarı Dilipak’tan olay Tuğçe Işınsu yazısı: Bu hatun parti kursa var ya...
Piyasaların merakla beklediği sanayi üretimi verileri açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM'den 'KPSS başvurusu' hatırlatması
İstanbul'da görüşmeye gittiği firma sahibi tarafından boynundan vuruldu
Kredi borçlarına yapılandırma! Bakan Pekcan açıkladı
Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biriyiz
Düğün sonrası gelin ve damat dahil 5 kişide koronavirüs tespit edildi
BİLSEM 2020 sonuçları ne zaman açıklanır MEB son açıklama
Yorumlar