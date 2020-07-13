Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo La Liga'ya dönüyor
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alvaro Negredo, La Liga'ya yükselen Cadiz ile anlaştı.Abone ol
2017-18 sezonunda Beşiktaş forması giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, La Liga'ya geri dönüyor.
İki sezondur Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'da top koşturan İspanyol golcü, yeni sezonda Cadiz forması giyecek.
Cadiz Başkanı Manolo Vizcaino, Cope'a verdiği demeçte Negredo ile anlaştıklarını doğruladı. İspanya 2. Ligi'nde bitime iki hafta kala yükselmeyi garantileyen Cadiz, 14 yıl sonra La Liga'ya geri döndü