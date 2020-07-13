15 Temmuz resmi tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor?

FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu ve halkın bastırdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü için geri sayım başladı. Bu sene 4. yılı kutlanacak olan 15 Temmuz resmi tatil ilan edildi. Peki 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu ise gündemde. Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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15 Temmuz ne zaman, ve 15 Temmuz resmi tatil mi soruları şu günlerde vatandaşın gündeminde. FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulundu ve halkın sokağa çıkarak vatanına sahip çıktığı şanlı gün 15 Temmuz çarşamba gününe denk geliyor ve 15 Temmuz 2017 yılından beri resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki bu sene koronavirüs nedeniyle 15 Temmuz çarşamba günü sokağa çıkma yasağı gelir mi?

15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağının olup olmadığı araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Bu tarih resmi tatiller arasında bulunduğundan dolayı kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar..

15 TEMMUZ’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı ile ilgili, ‘Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.’ demişti.



15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ NE BAYRAMI?

2016 yılının 15 Temmuz günü Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirmeye çalıştığı askeri darbe girişimine tüm halkın sokaklara çıkıp karşı koymasıyla başarısız olmuş ve sorumlular tutuklanmıştır. Halk darbe girişimine karşı koymaya çalışırken 248 şehit verilmiştir.



Bakanlar Kurulu'nun verdiği kararla darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden sivil, polis ve askerleri anmak için darbe girişiminin olduğu gün 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ilan edilmiştir.