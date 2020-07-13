BIST 117.013
DOLAR 6,87
EURO 7,77
ALTIN 399,24
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren ve darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, darbe girişiminin yıl dönümü öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Abone ol

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Şehit Halisdemir'in mezarı başında Kur-an'ı Kerim okuyup, dua ediyor.

Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ''4 yıl oldu. Burada bizim acımız yok, gururumuz aynıdır. 4 yıl geçti aynı duyguları yaşıyoruz. Milletimiz sağ olsun şehidini yalnız bırakmadı. Çanakkale nasıl bizim kurtuluşumuz ise 15 Temmuz da dirilişimiz oldu. Bizler yaşlanıp gidiyoruz ama şehitlerimiz gencecik, halkımızın kalbinde yaşıyor. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm dünyayı saran koronavirüs var. Milletimiz can sağlığı bizim için çok önemli ama ne şartlar olursa olsun yine aziz şehidini yalnız bırakmadı. Milletimize teşekkür ediyorum. Türk milleti ile gurur duyuyorum'' dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya için 'çok acı çekiyorum' diyen Papa'ya tokat gibi cevap
Merkez Bankası verileri açıkladı! Cari denge mayısta 3.8 milyar dolar açık verdi
Akit yazarı Dilipak’tan olay Tuğçe Işınsu yazısı: Bu hatun parti kursa var ya...
Piyasaların merakla beklediği sanayi üretimi verileri açıklandı
Ayasofya'ya atanacak iki isim belli oldu! Diyanet kararını verdi
Ahmet Hakan haddini aşan Yunan Bakan Makis Voridis'e saydırdı
ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'a terörden gözaltı
Diyarbakır'da velileri dolandıran Özel Maarif Mozaik Okulları'nın sahibi tutuklandı
Öğretim görevlisi yakıt tasarrufu sağlayacak dairesel motor icat etti
Gizem Demirci kimdir instagram hesabında nişan pozlarını paylaştı
ALES sonuç açıklama tarihi değişti! ÖSYM Başkanı duyurdu
Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2020 kaç para verilecek?
Yorumlar