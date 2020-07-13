Deniz Türüç: Benim için hiçbir şey ifade etmiyor

Arkalarına atılan her topun tehlike oluşturmasına sitem eden Deniz Türüç, üzgün olduklarını belirterek "Taraftarımızın her birinden teker teker özür diliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Fenerbahçe'nin tek golünü kaydeden Deniz Türüç, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"Özür dilemekten başka hiçbir şey yapamayız"

Deniz Türüç, "Çok üzgünüz. Taraftarı ne kadar üzdüğümüzün farkındayız. Bazen gol atarsın, bazen atamazsın. Ancak arkamıza atılan her top tehlike oluşturuyor. Mücadele ediyoruz, savaşıyoruz. Bu günlere alışık değiliz. Gol attım, benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Keşke gol atsaydık. Çok üzgünüz. Taraftardan özür dilemekten başka bir şey yapamayız. Taraftarın bu kulüp için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her birinden teker teker özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.