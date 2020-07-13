Emre Karayel kaç yaşında nereli kiminle evleniyor eşi kimdir?

Oyuncu ve sunucu Emre Karayel bir süredir birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nişanlandı. Bu mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Emre Karayel'in hayatı merak konusu oldu. Peki Eme Karayel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evlilik hazırlığında olduğu nişanlısı Gizem Demirci kimdir?

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Sevilen oyuncu ve başarılı sunucu Emre Karayel nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Bu güzel haberi takipçileri ile günler öncesinden paylaşan Emre Karayel'in hayatı ve evlilik yoluna girdiği nişanlısı Gizem Demirci merak konusu oldu. Peki Emre Karayel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve sevgilisi Gizem Demirci kimdir, yaşı kaç?

İç mimar Gizem Demirci ile Emre Karayel’in nişan töreni cumartesi akşamı İzmir’de aile arasında gerçekleşti.

Karayel, nişan hazırlığını sosyal medyadan Demirci ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak altına yazdığı “Hazırlıklar başlasın. Bir yıldız daha kaydı. Nişanımız var” sözleriyle duyurmuştu.

Emre Karayel kimdir: Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde, Kadirli'de dünyaya geldi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne girdi.[kaynak belirtilmeli] Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçti.[kaynak belirtilmeli] Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT’de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.

2000 yılında, TRT'de yayınlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel,[kaynak belirtilmeli] 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. Karayel’in rol aldığı pek çok dizinin içerisinde en göze batanları Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem oldu.

TV dizilerinin yanı sıra sinemaya da adım atan Karayel, ilk beyaz perde denemesini 2006 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği Polis ile yaptı. Polis'i 2007 yılında Zincirbozan, 2008 yılında Usta ve 2009 yılının en çok ses getiren yerli yapımlarından birisi olan Başka Dilde Aşk takip etti.

Sinema ve TV dizileri ile tanınmış olsa da tiyatrodan da asla kopmayan Karayel, Testosteron, Othello, Ghetto ve Azizname gibi pek çok başarılı tiyatro oyununda yer aldı. Testosteron’daki rolü ile 13. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal Ya Da Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Emre Karayel, en son FOX’ta 8 Nisan 2015'te final yapan ve baş rollerini Demet Evgar ile paylaştığı 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk adlı dizide oynamıştır.2017 yılında FOX'ta Sıradaki Gelsin adlı yarışmayı sunmuştur.

Emre Karayel 14 Haziran 2018-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında Çarkıfelek adlı yarışmayı Kanal D ekranlarında sunmuştur.