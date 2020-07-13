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Ayasofya'ya atanacak iki isim belli oldu! Diyanet kararını verdi

Danıştay'ın camiye çevrilmesi kararı sonrası Ayasofya'ya atanacak ilk iki isim belli oldu. ilk imam olarak Ferruh Muştuer’in, müezzin olarak da Alpcan Çelik’in atanması gündemde.

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Ayasofya’nın ibadete açılması kararının ardından ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz’a hazırlıklar devam ederken gözler kimlerin görevlendirileceği sorusuna çevrildi.

İlk iki isim kim?

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın iddiasına göre 2015 Dünya Kur’anı Kerim okuma birincisi olan hafız Muştuer, Ayasofya’da daha önce Fetih Suresi okumuştu. İlk müezzin olarak görev alması beklenen müezzin Alpcan Çelik de Selimiye Camii imamı olarak görev yapıyor. Müezzin Çelik’in de Kur’an tilavetinde dünya birinciliği bulunuyor.

Önemli kararlar alınacak

Atamalar yapılırken imamlarda hem kıraat hem ses güzelliği hem de ilmi birikim kriterleri göz önüne alınırken, müezzinlerde ise özellikle ses güzelliği esas alındı. Ayasofya'da yapılacak düzenlemeler bugün Din İşleri Yüksek Kurulu’nda da gündeme gelecek. Toplantıda alınacak karar sonrası Ayasofya’daki düzenlemeler de netlik kazanmış olacak. Ardından o düzenlemeler hayata geçirilecek.

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