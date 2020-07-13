Napoli Milan kapışmasında gol düellosu

Serie A'nın 32. haftasında Avrupa kuplarına gitme yarışı veren iki ekibin mücadelesinde Napoli ile Milan 2-2 berabere kaldı.

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Serie A'nın 32. haftasında Napoli, Milan'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 bitti.

Ev sahibi Napoli'ni gollerini 34. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 60. dakika Dries Mertens kaydetti. Milan'ın gollerini ise 20. dakikada Theo Hernandez ve 73. dakikada penaltıdan Franck Kessie attı. Milan'da Alexis Saelemaekers, 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Gennaro Gattusolu Napoli, puanını 52 yaptı. Geçen hafta lider Juventus'u deviren Milan ise 50 puana ulaştı. Milan'da 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 61. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı.