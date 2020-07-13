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Fatih Terim: Yeni sezonda kolları sıvayacağız, tamirat gerekiyor

Galatasaray'da üst üste gelen puan kayıplarına son olarak Ankaragücü mücadelesi de eklendi. Maç sonrası açıklama yapan Fatih Terim, yeni sezonda kolları sıvayacaklarını belirterek 'Falcao ve Lemina'nın oynayabileceklerini sanmıyorum' vurgusuyla mesajını verdi.

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Ankaragücü yenilgisi sonrası BeIN Sports'a açıklamalar yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Benim takımlarım kaybedebilir ama kaybederken vazgeçmez. Maalesef onu görüyoruz. Belki de yeniden onarmak için rabbim bize bir mesaj veriyor. O mesajı iyi almalıyız. Bunu aklımdan geçiriyorum. Böyle bir durumda yeniden inşa edebiliriz. Böyle bir mesaj almalıyız. Kaybetmeye değil vazgeçmeye üzülüyorum" dedi.

Ankaragücü'nün galibiyet için çok çalıştığını söyleyen Fatih Terim, istatistiklere vurgu yaptı ve "Açıkçası istatistiksel olarak da hem takımımızın, hem şahsi olarak istatistiklerimiz maalesef yerlerde. Hiç alışık olmadığımız bir şey. Galatasaray'da alışmadık ve taraftarlarımızı da buna alıştırmadık" diye konuştu.

"Yeni sezon için tamirat gerekiyor"

Son iki maçları kaldığını kaydeden Fatih Terim, gelecek sezon planlarından da bahsetti ve "Bu arada yönetimimizle beraber konuşacağız ve yeni sezon için tamirat gerekiyor. Kolları sıvayacağız. Falcao ve Lemina'nın oynayabileceklerini sanmıyorum. Daha kritik maçlarda keşke hep beraber olabilseydik. Maalesef olamadık. Ancak olanlar da, onların yokluğunu hissettirmemeliydi. Büyük takım bu demelidir" ifadelerini kullandı.

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