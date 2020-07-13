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Fatih Erbakan küçük yaşta evlilikle ilgili tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayın programında, kamuoyunda tepki çeken küçük yaşta evliliklerle ilgili sözlerine açıklık getirdi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ittifakların doğal olduğunu belirterek seçim kararı alınmasının ardından ittifakla ilgili karar vereceklerini söyledi. Yeni partilerle ilgili eleştirilerini sıralayan Erbakan, küçük yaşta evliliklerle ilgili sözlerine de açıklık getirdi.

Anadolu'da yıllardan beri 14,15,16 yaşında evliliklerin olduğunu ve bu insanların mutlu yuvalar kurduklarını savunan Erbakan, "15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir. Anneannenenelerimiz 15-16 yaşlarında evlenmiş, bunlar aklı başında olmadan mı evlenmiş. Ne kadar mutlu yuvalar kurmuşlar. Bütün ilmi çalışmalara göre 15 yaşında bir insan cinsel olgunluğa eriştiğine göre aklı başındadır. Okul okuyan bir kimsenin nasıl rızası geçersiz olmaz." demişti

"15-16 yaşlarında evlenmelerini istemem'' 

15 yaşındaki çocukların evlenmesi ile ilgili daha önceki sözleri anımsatılan Erbakan, şunları söyledi:

"İki kız çocuğu babasıyım. 15-16 yaşında evlenmesini değil, üniversiteyi hatta yüksek lisansı bitirdikten sonra evlenmelerini isterim. İnfaz düzenlemesinde binlerce kişi olarak ifade ediliyor... Erken yaşta evlilik yapmış, anne baba rızası var. Çocukları olmuş, sonra 'Sen küçük yaşta bir kızla evlendin' deyip evlenen erkeği hapse atıyorsunuz. Erkeğin babasını da hapse atıyorsunuz. Çeşitli suçlardan affettiniz çıkardınız. Buradan hanımı korumaya çalışıyorsunuz ama daha çok mağdur oluyor. Bunları bir sefere mahsus affedin dedik. 15 yaşında evlensin diye bir şey söylemedik."

İttifak açıklaması

Seçim kararı alınması durumunda hangi ittifakın parçası olacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Erbakan, projelerini ve kırmızı çizgilerini ortaya koyacaklarını, faiz yerine üretim ve istihdam ekonomisini savunduklarını hatırlattı. Bunları hangi ittifakta gerçekleştireceklerini değerlendireceklerini belirten Erbakan, "Yeni sistemde ittifaklar siyasetin bir parçası. O noktada da milli görüşün hedeflerine ulaşmanında hangi ittifakla birlikte olursak daha başarılı oluruz. İlgili kurullarla görüşülerek karar verilir" diye konuştu.

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