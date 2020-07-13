Afra Saraçoğlu kimdir yaşı kaç Afra Saraçoğlu'nun boyu ve kilosu

Son olarak FOX ekranlarına yayınlanan Öğretmen dizisinde rol alan oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile tatil sezonunu açtı. İki sevgilinin denizdeki romantik ve aşk dolu anları kameralara yakalandı. Sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu öpmelere doyamayan Mert Yazıcıoğlu'nun mahrem pozları sosyal medyanın da konusu oldu.

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FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük beğeni toplayan dizisi Öğretmen'de Gizem rolüne hayat veren başarılı oyuncu dizinin koronavirüs nedeniyle erkan final yapmasının ardından sezonu açtı ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile soluğu Bodrum'da aldı.

22 yaşındaki güzel oyuncu özel tekne kiraladı ailesi ve sevgilisi ile birlikte tatil turuna başladı. Gözlerden uzak aşklarını yaşamayı tercih eden çiftin özel görüntüleri ise bugün sosyal medyanın konusu oldu.

Mavi tura çıkan iki sevgili haftalığı 6 bin Euro olan lüks bir guleti kiraladı ve önceki gün Muğla-Ören kıyılarına demir attı.

Teknede Afra Saraçoğlu’nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu’nun abisi Selçuk Yazıcıoğlu, eşi ve çocukları da vardı.

Birlikte denize giren Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu suda şakalaşırken objektife yansıdı. İkilinin sık sık birbirlerini öpmesi ve denizde aşka gelmesi ise günün konuşulan konuları arasına girdi.

Saraçoğlu sevgilisinin başını defalarca suya sokarken, Yazıcıoğlu da onu ısırmaya çalışarak karşılık verdi. Baş başa eğlenceli vakit geçiren genç âşıklar, birbirlerini öpmeye doyamadı.

Peki AŞK 101 dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu kimdir, hangi dizilerde rol aldılar? Birlikte tanıyalım...

Afra Saraçoğlu kimdir: 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşadı.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeş Çocukları dizisinde Hayat Çetin karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.

Mert Yazıcıoğlu kimdir: Mert Yazıcıoğlu 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve bir abisi var. Düz bir liseden mezun olduktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme fakültesinde öğrenimine devam ediyorken 2. sınıfta okulu dondurmak zorunda kaldı.

Bir arkadaşının oynadığı dizi setine gittiğinde içine sahne ateşi düştü ve önce Sumru Onat'ın sahibi olduğu Cast 33'le ve sonra da Ümit Çırak'la tanıştı, ondan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı.

Birkaç deneme çekimlerinden sonra "Dedemin İnsanları" sinema filminde ve "Kayıp Şehir" dizisinde konuk olarak gözüktü.

2013 yılında yayına giren Karagül dizisinde Baran Şamverdi karakteri ile diziseverlerin tanıdığı oyuncular arasına girdi. 2018 yılında 5 bölüm süren Mehmed Bir Cihan Fatihi adlı dizide Korkut karakterini canlandırdı.