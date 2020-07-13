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Samsun'a şehit ateşi düştü

TÜRKİYE'nin Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci’nin acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

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Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin (27) cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havaalanı’na getirildi. Şehit Demirci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu ve memleketi Havza'ya getirildi.

Amasya Merzifon Havaalanı’nda düzenlenen törene 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk katıldı.

Evi Türk Bayraklarıyla donatıldı

 27 yaşındaki Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehit Ethem Demirci'nin Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Gülbahar Sokak'ta yaşayan ailesine sağlık görevlilerinin de eşlik ettiği askeri heyet tarafından şehadet haberi verildi. Şehadet haberini alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin evi ve sokağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehidin, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde yarın defnedileceği öğrenilirken, ailesi cenazeye katılmak üzere Samsun'a gitti. Şehit Ethem Demirci'nin 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

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