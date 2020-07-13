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Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

ENDONEZYA'nın Açe eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Endonezya yine orta şiddetli bir depremle sallandı. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Banda Açe'nin 121 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, 5,5 büyüklüğündeki sarsıntının Sabang ve Sigli bölgelerinde de hissedildiği bilgisini paylaştı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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