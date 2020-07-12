BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Abone ol

 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti
Bakan Koca yeni vakalar için böyle uyardı
Ankaragücü Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (12 Temmuz Pazar)
İstanbul Heybeliada'da orman yangını
Gri listedeki terörist Erzurum'da sağ olarak yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna’ya yeni İHA ihracatı gündemde
Otomotiv üretimi ilk yarıda yüzde 29 daraldı
Formula 1'de sezonun ikinci zaferi Hamilton'dan
Şırnak'ta 82 kilogram eroin ele geçirildi
Hatayspor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
Doğan Taşdelen kimdir aslen nereli Doğan Taşdelen biyografisi
Yorumlar