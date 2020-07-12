Gri listedeki terörist Erzurum'da sağ olarak yakalandı

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya kırsalında sağ olarak yakalanan 2 teröristten birinin gri listede aranan 'Sipan' kod adlı Adem Çallar olduğu bildirildi.

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Jandarma timlerinin Erzurum'un Şenkaya kırsalında yaptığı operasyonda gri listede 500 bin lira ödülle aranan 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu ölü olarak ele geçirilirken; 2 örgüt üyesi havanın karanlık olmasından ve bölgenin sık ormanlık olmasından faydalanarak kaçtı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince terör örgütü mensuplarının yakalanması için yürütülen operasyonda sabah saatlerinde sık ormanlık içerisinde yapılan aramada 'Deniz' kod Ender Yalçın ve 'Sipan' kod adlı Adem Çallar saklandıkları sığınak içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Teröristlerden Adem Çallar'ın gri listede arandığı belirlendi.