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Şanlıurfa'da 139 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 139 ev karantinaya alındı.

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Şanlıurfa Valiliği kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 139 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Karararın ardından evler güvenlik güçleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 20 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

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