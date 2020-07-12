BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de orman yangını çıktı!

Orman yangınların ardı arkası kesilmiyor. Gelibolu ve Artvin'den sonra bu kez de orman yangını haberi Denizli'den geldi. Acıpayam ilçesinde nedeni bilinmeyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Abone ol

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına kara ve havadan müdahale ediliyor. Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi.

Helikopterle müdahale başlatıldı

Yangına Denizli ve Fethiye'den de 2 helikopterle havadan müdahale başlatıldı.

Yaklaşık 2,5 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığı, yerleşim alanlarına sıçrama riskinin bulunmadığı belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Naci Görür'den 7.2'lik deprem uyarısı! En riskli bölgeleri tek tek açıkladı
Ekrem İmamoğlu, pazara annesiyle gitti! Önümüzdeki 1,5 yıl zor geçecek
Ayasofya'ya 235 liraya namaz turu! İlan tartışma yarattı
AK Parti'den Ayasofya eleştirilerine tepki: Milletimiz sevindiği için sevinebilseler keşke
Davutoğlu video paylaşıp not düştü: TÜİK verilerinde arıza var!
SGK'ya göre pandemi bitmiş! Salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da Mehmetçiğe cami hoparlöründen ezgili destek
Bakan Ersoy ve Vali Yerlikaya Ayasofya'da incelemelerde bulunuyor
Barcelona Antoine Griezmann şokunu yaşıyor
Bilecik'te 110 rakibini geride bırakıp şampiyon oldu
Bayrama kaç gün kaldı geri sayım 2020
Kurbanlık fiyatları 2020 canlı kurbanlık baskül fiyatları
Yorumlar