Denizli'de orman yangını çıktı!

Orman yangınların ardı arkası kesilmiyor. Gelibolu ve Artvin'den sonra bu kez de orman yangını haberi Denizli'den geldi. Acıpayam ilçesinde nedeni bilinmeyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına kara ve havadan müdahale ediliyor. Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi.

Helikopterle müdahale başlatıldı

Yangına Denizli ve Fethiye'den de 2 helikopterle havadan müdahale başlatıldı.

Yaklaşık 2,5 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığı, yerleşim alanlarına sıçrama riskinin bulunmadığı belirtildi.