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Barcelona Antoine Griezmann şokunu yaşıyor

La Liga'da Barcelona'nın dün akşamki kazandığı Real Valladolid mücadelesinin devre arasında oyundan çıkan Antoine Griezmann'ın sağ ayak üst kaslarından sakatlık geçirdiği açıklandı.

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Katalan kulübünden yapılan açıklamada, dün oynanan Real Valladolid maçında sakatlık geçiren Griezmann'ın bu sabah doktor kontrolünden geçirildiği belirtildi.

'Son 16 turunda yok' iddiası

Sağ ayak üst kaslarında sakatlık tespit edilen futbolcunun ne zaman sahalara dönebileceğiyle ilgili bilgi verilmedi. İspanyol basını, Griezmann'ın 8 Ağustos'ta Napoli'ye karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemiyebileceğini yazdı.

Fransız futbolcu, takımının 1-0 kazandığı dün akşamki Real Valladolid maçında kas ağrıları nedeniyle ikinci yarı sahaya çıkmadan değiştirilmişti.

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