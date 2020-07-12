Sivas'ta bu mağara göbeklileri içeri almıyor giren de çok şey kazanıyor

Tuzlagözü köyü muhtarı Kudret Şimşek, şu cümleleri kullandı:

“Kar mağarasındayız şu an, Temmuz’un 10’u bugün. Bu sıcak günlerde her yıl mağarada karımız eksik olmaz, 12 ay boyunca burada kar var. İstanbul’dan, yurt dışından kara hasret kalan vatandaşlarımız, burada gelip kar hasretini gideriyor. Burası yaklaşık 2 bin 200 rakımlı bir yer, mağaraya 1 saatte gelinebiliyor. Yuva mezramıza uzaklığı 3 kilometre, mağaraya 20-30 metre kala soğuk hava kendini hissettiriyor. Bilmeyen biri de gelip, burayı bulabiliyor. Mağaranın içerisinin soğukluğu eksi 15-20 derece var. İçeride en fazla 5 dakika durabildim, içerisi çok soğuk.