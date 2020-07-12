Sivas'ta bu mağara göbeklileri içeri almıyor giren de çok şey kazanıyor
SİVAS'ta sıcaktan bunalan ve 'göbeksiz' vatandaşlar, içerisinde 12 ay kar bulunan mağaraya girerek kar ile pekmezin ihtişamlı tadına varıyor.
Sivas kent merkezine 75 kilometre, Zara ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Tuzlagözü köyü, Yuva mezrasında yaşayan vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklarda 2 bin 200 rakımlı Çatalkaya dağında bulunan kar mağarasından çıkardıkları kar ile serinliyorlar. Yuva mezrasına 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve araç ulaşımının olmadığı dağa yaya olarak çıkan köylüler, kar mağarasına 1 saatte ulaşabiliyorlar.
Mağaraya girebilmek için 40 santimetrelik geçitten geçen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri baltalarla karı keserek çıkarıyorlar. Bunaltıcı sıcakta yaklaşık 3 kilometre yol yürüyen vatandaşlar, mağaradan çıkardıkları karı, üzerine pekmez dökerek afiyetle tüketiyor
Muhtar 80 kilo ve üzerine 'Girmeyin' uyarısında bulunuyor
Yanlarında getirdikleri kovalarla evlerine de kar götüren vatandaşlar, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bunaltıcı havalarda ailelerini de lezzetiyle damak çatlatan karlı pekmezden mahrum bırakmıyorlar. Kar mağarasına gelmek isteyen vatandaşlara kilo uyarısında bulunan Tuzlagözü köyü muhtarı Kudret Şimşek, 80 kilo üstü ve göbekli vatandaşlara mağaraya girmeme uyarısında bulundu.
Tuzlagözü köyü muhtarı Kudret Şimşek, şu cümleleri kullandı:
“Kar mağarasındayız şu an, Temmuz’un 10’u bugün. Bu sıcak günlerde her yıl mağarada karımız eksik olmaz, 12 ay boyunca burada kar var. İstanbul’dan, yurt dışından kara hasret kalan vatandaşlarımız, burada gelip kar hasretini gideriyor. Burası yaklaşık 2 bin 200 rakımlı bir yer, mağaraya 1 saatte gelinebiliyor. Yuva mezramıza uzaklığı 3 kilometre, mağaraya 20-30 metre kala soğuk hava kendini hissettiriyor. Bilmeyen biri de gelip, burayı bulabiliyor. Mağaranın içerisinin soğukluğu eksi 15-20 derece var. İçeride en fazla 5 dakika durabildim, içerisi çok soğuk.