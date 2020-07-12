Ekrem İmamoğlu, pazara annesiyle gitti! Önümüzdeki 1,5 yıl zor geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu ile beraber Kadıköy’deki 'Üretici Kooperatifi Pazarı'nın açılışına katıldı. Burada pazar esnafıyla sohbet eden İmamoğlu, "Önümüzdeki 1,5 yıl zor geçecek" ifadelerini kullandı.

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Annesi ve üretici kadınlar arasındaki sohbete katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu bir lütuf değil, bu sizin hakkınız" deyince, Birsen Bürce adlı girişimci, "Biz, 35 senedir bu işi yapıyoruz. Hiç böyle bir hak görmedik. Görmediğimiz için şaşırdık” karşılığını verdi. İmamoğlu’nun Bürce’ye "Daha çok şaşırtacağız" yanıtını verdi.

"Böyle bir pazar hiç görmedik"

Çay eşliğinde sohbet eden üretici kadınlar, duygularını, "Böyle bir pazar hiç görmedik. Buraya geleceğiz diye hiç uyumadık heyecandan" sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu, bu sözlere, “Çok bereketli satış diliyorum hepinize. Heyecanınıza hayranım" şeklinde karşılık verdi. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da İmamoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. İmamoğlu, "Avrupa yakasına da bekliyoruz efendim. Buralara kadar gelmeyelim" diyen bir vatandaşa, “Çalışıyoruz. Beşiktaş’ta da açacağız” yanıtını verdi.

"Hiç böyle bir hak görmedik"

Zonguldak Devrek’ten gelen bir grup kadın girişimci, İmamoğlu ve annesine kurabiye, tatlı, börek ve ev yapımı ekmek ikram etti. İmamoğlu, kendilerine ikram edilen ürünleri Göçbeyli Köyü’nden satış yapmaya gelen kadınlara dağıttı. Annesi ve üretici kadınlar arasındaki sohbete katılan İmamoğlu, "Bu bir lütuf değil, bu sizin hakkınız" deyince, Birsen Bürce adlı girişimci, İBB Başkanı’na, "Biz, 35 senedir bu işi yapıyoruz. Hiç böyle bir hak görmedik. Görmediğimiz için şaşırdık" karşılığını verdi. İmamoğlu ise Bürce’ye "Daha çok şaşırtacağız" yanıtını verirken, Bürce, "Başkan’ımızın verdiği fidelerimizin ürünleridir bunlar" dedi.

"Üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız"

Sohbetin ardından pazarı gezen İmamoğlu, üreticilere ve vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, annesinin elinden tutarak yaptığı konuşmasında, şunları kaydetti:

Burada, üreticiyle tüketiciyi buluşturma çabamızın ilk günü. Bugün, bir nebze duyuruldu ama artık bütün İstanbul sizi duydu. Hem burada hem de arkadaşlarım Avrupa yakasında, Beşiktaş’a çalışıyorlar. Üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız. Burada, İstanbul’un muhtelif köylerden gelen, topraksız tarım yapan, İstanbul dışından kooperatifler olarak buraya gelip bu pazarda satış yapan dostlarımız var. Amacımız, toprağımızın bereketini İstanbul halkı ile taptaze buluşturabilmek. 3 milyon 600 bin fide dağıttık İstanbul’un köylülerine.

Önümüzdeki 1.5 yıl zor geçecek, seferberlik içinde olacağız.

Pandemiden dolayı önümüzdeki 1,5 yılın ekonomik anlamda sıkıntılı geçeceğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

Birçok sektörün iş yapamamasından dolayı, hep birlikte bir seferberliğin içinde olacağız. İşte bu seferberlikte, iç ekonomi sisteminde üretimi yukarıya çıkarmak, zorunluluktur. Dolayısıyla, maliyetleri düşürmek, insanlarımızın ucuz gıdaya erişimini sağlamak da zorunluluktur. İşte bu ekonomik gerçekler üzerinden hareket edip, bir an önce refaha çıkabilmek adına da hep birlikte mücadele edeceğiz.