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Merkez Bankası'nda kritik zamanlar! Swap'la alınan emanet paranın rezervlerdeki payı yüzde 61'e çıktı

Merkez Bankası’nın 55.3 milyar dolara çıkan Swap portföyünün toplam rezervlerine oranı yüzde 61’e kadar çıktı. Doç. Dr. Ümit Akçay, swap işlemlerin toplam rezervlere oranının bu seviyelere çıkmasını sağlayan mekanizmanın nasıl işlediğini anlattı.

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Bu oran mart ayında yüzde 43.7, 2019 sonunda ise yüzde 17.4 seviyesindeydi.

Sözcü’nün haberine göre Doç. Dr. Ümit Akçay, 2019’da başlayan kısmi sermaye kontrollerinin, salgın sonrası daha da genişletildiğini ve yurt dışı takas piyasasının önemli ölçüde sınırlandığını anımsattı.

Nasıl işliyor?

Doç. Dr. Ümit Akçay, swap işlemlerin toplam rezervlere oranının bu seviyelere çıkmasını sağlayan mekanizmayı şöyle anlattı: Faizler düşüyor, düştükçe insanlar dövize yöneliyor. Bankaların döviz mevduatları artıyor. Ama bankalar döviz işlemlerinin yurt dışı takas işlemleri ile gerçekleştiremiyorlar. Bankalar için geriye tek seçenek kalıyor, Merkez Bankası ile yapılan swap işlemleri.

"Takas işlemleri neticesinde rezervler arttı"

Merkez Bankası ile yapılan takas işlemleri neticesinde rezervlerin arttığına işaret eden Prof. Akçay, açıklamasını şöyle tamamladı: Daha doğrusu MB rezervleri içinde ödünç alınmış rezervlerin oranı artıyor. Ama brüt rezerv de yükselmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla kısmi sermaye kontrolleri sayesinde TL’nin seviyesini belirli bir düzeyde tutabilmeyi becerdiler.

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