Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak başsağlığı diledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi Metin Dinç'i kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Soylu ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Dinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç, 81 yaşında hayatını kaybetti. Dinç, dün rahatsızlanarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.