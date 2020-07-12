BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  YEREL

Balıkesir'de şaşırtan evlilik teklifi: Hayır ise oksijenimi kapat...

İhlas Haber Ajansı

BALIKESİR'de bir genç, deneme dalışı diye ikna ettiği kız arkadaşına sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. Onur Bulut, "Evet ise gel sarıl, hayır ise oksijenimi kapat" yazılı pankart eşliğinde 'evet' cevabı aldı.

Abone ol

Yalnız Ada açıklarında suyun altında gerçekleşen sürpriz evlilik teklifi için Onur Bulut uzun zaman hazırlık yaptı.

Kız arkadaşını deneme dalışı yapmaya ikna eden Onur Bulut, dalış merkezi personelinin yardımı ile suyun metrelerce altına pankart açtı. Deneme dalışı için dalış hocaları eşliğinde Sevcan Palaza’ya dalış yaptırıldı. Evlilik teklifinin yazılı olduğu pankartın önüne getirilen genç kız büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"Hayır ise oksijenimi kapat"

“Benimle yeni bir dünya kurmaya var mısın? Evet ise gel sarıl, hayır ise oksijenimi kapat” yazan pankartın önünde genç çift birbirine sarıldı. Onur Bulut tek taş yüzüğü Sevcan Palaza’ya taktı. Daha sonra çift balıklar ile birlikte evlilik teklifinin hatırası için bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek o anı ölümsüzleştirdi. Suyun yüzeyine çıkılması ile birlikte, dalgıçlar genç çifti ilk tebrik edenler oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta bu mağara göbeklileri içeri almıyor giren de çok şey kazanıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Davutoğlu video paylaşıp not düştü: TÜİK verilerinde arıza var!
SGK'ya göre pandemi bitmiş! Salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan fotoğraflı uyarı: Virüs yan yana yürürken geçebilir
Eski Süper Lig futbolcusu Cevher Toktaş'tan tahliye dilekçesi
Mersin'de üç kız kardeşten taciz iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya bizim iç meselemizdir saygı gösterecekler
ÖNCEKİ HABERLER
LGS 2020 sonuçları açıklanıyor saat kaçta açıklanacak?
Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 21' yükseldi
Antalya'da Rus uyruklu şahıs 'Evini niye yaktın' sorusuna bakın nasıl cevap verdi
Pnömoni belirti ve bulguları neler zatürreye mi çeviriyor?
İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam geldi!
Süleyman Soylu'nun eşi Hamidiye Soylu kimdir kaç yaşında?
Yorumlar