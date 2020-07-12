Kahramanmaraş'ta baba ile oğlunun kaderi aynı oldu

KAHRAMANMARAŞ’ta koronavirüs tedavisi gören baba oğul birer saat arayla hayata gözlerini yumdu.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Kirni Mahallesi'nde yaşayan Ali Uçur ile aynı adı taşıyan oğlu Ali Uçur, rahatsızlıkları nedeniyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine başvurdu.
İlk önce oğlu vefat etti 1 sonra sonra da baba...
Covid-19 testleri pozitif çıkınca hastanede tedaviye alınan oğul Ali Uçur kurtarılamazken, baba Ali Uçur da 1 saat sonra hayatını kaybetti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Osmaniye'de uzun yaşamın sırrını 108 yaşındaki Emine ninenin ağzından dinleyin