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Kahramanmaraş'ta baba ile oğlunun kaderi aynı oldu

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ta koronavirüs tedavisi gören baba oğul birer saat arayla hayata gözlerini yumdu.

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Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Kirni Mahallesi'nde yaşayan Ali Uçur ile aynı adı taşıyan oğlu Ali Uçur, rahatsızlıkları nedeniyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine başvurdu.

İlk önce oğlu vefat etti 1 sonra sonra da baba...

Covid-19 testleri pozitif çıkınca hastanede tedaviye alınan oğul Ali Uçur kurtarılamazken, baba Ali Uçur da 1 saat sonra hayatını kaybetti.

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