Stresle başa çıkmada etkili olan besinler nelerdir? Uzmana sorduk

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, stresle baş etme yöntemi olarak yemek yemeyi seçenler için son derece sağlıklı ve stres ile mücadele eden önemli besin önerileri paylaştı. O öneriler şöyle oldu:

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Koronavirüs süreciyle birlikte iş, okul ve ekonomik ve sosyal hayatta ani ve keskin değişimler yaşandı. Bu değişimle endişe ve stres kat sayısı ne yazık ki çok fazla arttı. Bu süreçte, stresle baş etme yöntemi olarak birçok kişi şeker, un ve yağ içeriği yüksek besinlere yöneldi.

Bu besinlerin obezite ve şeker hastalığı gibi birçok soruna zemin hazırladığını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük şöyle konuştu:

Kabak çekirdeği önemli etken

"Günümüzde birçok hastalığın altında yatan sebep olarak gösterilen stresten kurtulmak için kimi spora, kimi aşırı yemeye yöneliyor. Stresle baş etme yöntemi olarak yemek yemeyi seçenler için son derece sağlıklı ve stres ile mücadele eden önemli besinler vardır. Kabak çekirdeği, stres anında yükselen kortizol seviyesinin düzenlenmesinde rol oynayan ve stres belirtilerini azaltan magnezyumun başlıca kaynağıdır."

Kırmızı biber stres hormonu olan Kortizol seviyesini düşürüyor

"Kırmızı biber, iyi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini kandaki stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürerek stresinizi gidermenize yardımcı olur. Yulaf ezmesi, serotonin seviyesinin artmasına yardımcı olarak stresi azaltan yulaf ezmesini süt veya yoğurdunuza ekleyerek eğlenceli ve sağlıklı öğünler hazırlanabilir."

Yeşil çay beyinle doğrudan ilişkili

"Yeşil çay, duygu durum bozuklukları üzerinde olumlu etkileri olan L-Theanine adlı amino asit içerir. L-Theanine, stresi azaltan serotonin ve dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olurken; beyinde stres ile bağlantılı kimyasalların seviyesini düşürerek stres ve endişeyi azaltır"

Kahvenin yanındaki bitter çikolata

"Stresle mücadelede etkin rol üstlenen D vitamini ve Omega-3 yağ asitlerince zengin olan somon balığını, ızgara/haşlama/fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlayarak haftada en az 2 kez tüketilmesi gerektiğini belirten Küçük, "Serotonin ve endorfin gibi iyi hissetmemizi sağlayan nörotransmitterlerin beyindeki düzeyini artırır. Bu sebeple stresli anlarınızda kendinizi daha iyi hissetmek için kahvenin yanında en az yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolata tercih edilmelidir."

Yumurta ve yeşil mercimek ruh halini iyileştiriyor

"Yeşil mercimek, ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan selenyum açısından son derece zengin olan yeşil mercimeği salatalarınızda ya da yemeklerinizde kullanarak stresle mücadelenize dahil edebilirsiniz. Kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmaz en kaliteli protein kaynağı yumurta stresle mücadelede de altın role sahip. Yaban mersini, stresle mücadelede etkin bir kimyasal olan dopaminin üretimine yardımcı olur. Serbest radikallerle savaşan antioksidanlarca zengin yaban mersinini tek başına, smoothielerinize ve yoğurdunuza ekleyin"