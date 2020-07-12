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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya bizim iç meselemizdir saygı gösterecekler

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili dünyadan gelen eleştirilere cevap verdi: "Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk Milleti'dir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili dünyadan gelen eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan, "Danıştay'ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk Milleti'dir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer" dedi.

"Açık ve net söylüyorum; biz tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik etmiş Akdeniz'de gerilim istemiyoruz" diyen Erdoğan, "Bilakis burada var olduğu düşünülen hidrokarbon kaynaklarının tüm bölge için bir fırsat teşkil ettiğine inanıyoruz. İş birliğini ve adil bir paylaşımı esas alan her türlü teklife kapımız açıktır. Bu prensipler temelinde herkesle çalışmaya hazırız." diye konuştu...

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