KYK bursları kesildi mi 2020 temmuz ayı KYK ödemesi ne zaman?

Üniversite öğrencilerine eğitim hayatı boyunca maddi destek sağlayan KYK bursları kesildi mi ve KYK burs ödemeleri neden yatmadı sorusu öğrencilerin gündeminde. her ayın 6'sı ve 10'u arasında ödenen KYK bursları bazı öğrencilere ödenmedi. KYK ödemeleri lisans ve önlisans öğrencilerine aylık 550 lira olarak ödeniyor.

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Üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlamak için ödenen KYK burs ödemeleri temmuz ayında bazı öğrencilere ödenmedi. Sosyal medyanın da konusu olan KYK ödemeleri kesildi mi araştırması öğrencilerin gündemi oldu. Peki KYK bursları kesildi mi, neden ödenmiyor?

KYK’DAN BURS AÇIKLAMASI

“Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki degişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.

YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilelerinizi e-devletten takip edebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü”

KYK BURS BAŞVURU NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), bu seneki kredi ve burs başvuru işlemleri için henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. KYK burs başvuruları geçen sene 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim'de bitmişti, bu sene de aynı tarihler civarında açıklamanın yapılması bekleniyor. Başvuruların geçen sene olduğu gibi e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS MİKTARI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz öğretim yılında lisans ve önlisans öğrencilerine aylık 550 lira ödeme yapılıyor. Yeni dönemde burs ve kredilere zam yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.