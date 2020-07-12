Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen evlendi

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, bir süredir birlikte olduğu ve geçtiğimiz şubat ayında nişanlandığı Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü Erden Eryüz ile dünyaevine girdi.

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Tv8 ekranlarında sunuculuk yapan Cansu Canan Özgen, Bodrum'da dünyaevine girdi. Düğün karesini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Özgen şu ifadeleri kullandı:

“Kendi oIarak, sana gelen, sana gereksinimi olmadan, seni isteyen sensiz de olabilecekken, senin ile olmayı seçen kendi olmasını, seninle olmaya bağlayan o, işte… Erden’im, Canım Sevgilim. Bu sana düğün günü mektubum. Zarfına oyalı mendil iliştirilmiş, kenarı yakılmış, mis kokulu mektup kağıtlarına yazmak isterdim sana. O olmadı, böyle olsun. Ne varsa içimde sana dair, aşkımıza dair, bizi seven herkesle paylaşayım istiyorum: Öyle köklü, öyle muhabbetle, öyle sinemden seviyorum ki seni. Öyle sarıp sarmalayarak, öyle gönülden, öyle bir güçle seviyorsun ki beni. Yollarımız kesişmese kaderin büyük bir hatası olurmuş bu. Sana baktığımda kendimi görüyorum; bana baktığında kendini gördüğünü biliyorum. Seni düşünürken kendimi düşünüyorum; sen beni düşündüğünde kendinden öte düşünüyorsun. Ben sende, sen bende, bir bütünde her zamankinden daha güçlü, daha sevdalı, daha iyi bir Cansu, bir Erden olarak. İyi günde kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta, ölüm bizi ayırıncaya dek, dostlarımız, ailelerimiz ve çocuklarımızla, bütün bir yaşam boyunca ömrüm ömrüne, ömrün ömrüme…"