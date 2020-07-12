Rusya 'Üzüntü duyuyoruz' deyip Ayasofya ile ilgili isteklerini sıraladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye’nin Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararı vermesinden üzüntü duyduklarını söyledi.

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Gazetecilere konuşan Gruşko, "Ankara’nın UNESCO Dünya Mirası olan bu yapının korunması ve erişilebilirliği konusundaki tüm sorumluluklarını yerine getirmesini umduklarını belirtti.

"Üzüntü duyuyoruz"

Ayasofya’nın ibadete açılması kararıyla ilgili konuşan Gruşko, “Üzüntü duyuyoruz. Modern dünyada geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan, insanoğlunun dönüşümü üzerinde etkisi olan böylesi yapılar pek kalmadı. Bu yapılara karşı son derece dikkatli ve saygılı bir tutum sergilenmeli” ifadelerini kullandı.

"Herkesin ortak varlığı"

Ayasofya’nın Türkiye topraklarında bulunduğunu ama 'abartısız şekilde' herkesin ortak varlığı olduğunu söyleyen Gruşko, “Ayasofya, özellikle de tarihi, ruhani, dinler ve kültürlerarası önemi nedeniyle 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girdi” diye konuştu.

Gruşko, Ayasofya’yla ilgili bu çerçevedeki sorumlulukların tam anlamıyla yerine getirilmesini, yapının erişilebilirliği ve korunmasının sağlanmasını umduklarını vurguladı.