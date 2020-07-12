İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eşi Hamidiye Soylu'nun babası Metin Dinç 81 yaşında hayatını kaybetti. Bu kara haberin ardından Süleyman Soylu'nun eşi Hamidiye Soylu kimdir, kaç yaşında ve Hamidiye Soylu ne iş yapıyor soruları merak edildi.

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Süleyman Soylu'nun eşi Hamidiye Soylu'nun babası Metin Dinç 81 yaşında Samsun'un Bafra ilçesinde hayatını kaybetti. Ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşayan Soylu'nun eşi Hamidiye Soylu Ankara'ya geldi ve oradan da Bafra'ya gitti. Peki Süleyman Soylu'nun eşi Hamidiye Soylu kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç, 81 yaşında vefat etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlanan Metin Dinç, getirildiği Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Babasının vefat haberini alan Bakan Soylu’nın eşi Hamidiye Soylu, uçakla Ankara’ya geldi. Buradan karayolu ile Bafra Devlet Hastanesine gelen Bakan Soylu’nun eşi büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Metin Dinç’in cenazesi bugün Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederinin vefat haberini duyan İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ve çok sayıda partili Bafra Devlet Hastanesine geldi.

Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu yardımseverliği ile biliniyor.

Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu yardımseverliği ile biliniyor.

Süleyman Soylu eşi Hamdiye Soylu'nun mutlu bir evlilikleri var. Biri kız biri oğlun iki çocuklaır olan Süleyman Soylu ve Hamdiye Soylu, oğlu Engin Levent Soylu'yu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder'in kızı Saadet Nur Minder ile evlendirdi.