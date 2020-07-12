BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  GÜNCEL

Süleyman Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç kimdir ölüm sebebi nedir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eşi Hamidiye Soylu'nun babası Metin Dinç 81 yaşında hayatını kaybetti. Peki Süleyman Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç kimdir, ölüm sebebi nedir?

Abone ol

Süleyman Soylu'nun eşi Hamidiye Soylu'nun babası Metin Dinç 81 yaşında Samsun'un Bafra ilçesinde hayatını kaybetti. Ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşayan Soylu'nun eşi Hamidiye Soylu Ankara'ya geldi ve oradan da Bafra'ya gitti. Peki Süleyman Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç kimdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç, 81 yaşında vefat etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlanan Metin Dinç, getirildiği Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Babasının vefat haberini alan Bakan Soylu’nın eşi Hamidiye Soylu, uçakla Ankara’ya geldi. Buradan karayolu ile Bafra Devlet Hastanesine gelen Bakan Soylu’nun eşi büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Metin Dinç’in cenazesi bugün Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederinin vefat haberini duyan İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ve çok sayıda partili Bafra Devlet Hastanesine geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Barosu Başkanı: AYM önünde de nöbetimize devam edeceğiz
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! İşte ikramiye tarihleri
Ekrem İmamoğlu'nun 'Ayasofya' sessizliğine yönelik olay yorum!
Altaylı'dan 'Ayasofya' yorumu: İsrail de Müslüman ibadethanelerini kapatabilir
Merkez Bankası'ndan kritik değişiklikler! Yürürlüğe girdi
ABD'den YPG'li isme skandal ziyaret! Bakın neler konuştular
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'dan olay Ayasofya yorumu! Umarım sonuçlarını hesap etmişlerdir
Trabzon'un bir ilçesinde vaka sayısında patlama yaşandı! Bir haftada vaka sayısı 18 oldu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu!
BM'den, Suriye'ye insani yardım kararı! Cilvegözü'nden yapılması teklifi onaylandı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı!
Yasin Obuz aslen nereli yaşı kaç Yasin Obuz boyu ve kilosu kaç?
Yorumlar