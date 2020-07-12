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Ali Babacan'dan olay Ayasofya yorumu! Umarım sonuçlarını hesap etmişlerdir

Ayasofya'nın ibadete açılması için "Hayırlı olsun" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ardından şu çıkışı yaptı: "Umarım sonuçlarını hesap ederek bu kararı almışlardır..."

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel mer­kezinde yardımcıları Sadullah Ergin, Abdurrahman Bilgiç ve Sanem Oktar'la birlikte gazete ve TV temsilci­leriyle buluştu. Babacan'ın Ayasofya için ne diyeceğini merak eden gazeteciler, bekledikleri cevabı aldı.  Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi hakkında DEVA Partisi lideri Ali Babacan şunları söyledi:

“Umarım sonuçlarını hesap ederek bu kararı almışlardır. Ben ‘Hayırlı olsun' diyorum. Ayasofya, ortak bir kültür mirasıdır. Bu çok kıymetli eserin fiziki şartlarının, tarihi anlamının mutlaka yaşatılması, korunması gerekiyor. Biz zaten kendi yönetimimizde bunu sağlayacağımızı, insanlığın kültür mirası olduğunu ve bu perspektifi korumak gerektiğini söyledik. Ayasofya kısmen ibadete açıktı. Ezan okunuyor, namaz kılınıyordu. Şimdi anladığımız daha geniş alanlar açılacak.”

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