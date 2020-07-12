Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hafter'e yönelik bir saldırıya Türkiye de katılabilir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sirte'ye yönelik bir saldırısına Türk güçlerinin de katılabileceğini söyledi.

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Libya’daki şiddet ve çatışmalar devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’a konuştu. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye’nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin ateşkesi tek bir şartla kabul edeceğini onun da General Halife Hafter ve güçlerinin Libya’nın ortasındaki ve batısındaki bölgelerden geri çekilmesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu sinyalini verdi

Andrew England’a konuşan Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti içerisinde stratejik bir limana sahip olan Sirte ve ülkenin ortasındaki geniş hava üslerine sahip olan Jufra’dan çekilmeyen Hafter’e karşı saldırı için bir istek olduğunu söyledi. Financial Times, “Çavuşoğlu, böyle bir saldırıyı Ankara’nın destekleyebileceğinin sinyalini verirken, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin isteklerinin ve taleplerinin makul ve uygulanabilir olduğunu dile getirdi” yorumunu yaptı.

Türk üssüne saldırıda kimse yaralanmadı

Geçen hafta yaşanan bölgedeki Türk üssüne yapılan saldırı ile ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu, “Sorumluları bulmak için soruşturma devam ediyor fakat bunu her kim yaptıysa ödeyecek. Üste Türk eğitmenler ve teknik ekip bulunuyordu, kimse yaralanmadı” dedi.

2015'teki sınırlara geri dönülsün

Çavuşoğlu, “Rusya geçen ay İstanbul’daki görüşmelerde çok kesin tarih ve zaman verdi. Fakat Ankara, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne danışınca Libyalı yetkililer Sirte ve Jufra ile ilgili önkoşulu gündeme getirdiler ve 2015’teki sınırlara geri dönüşmesini istediler” ifadesini kullandı.

Daha büyük çatışmaya çekilmekten endişe duymuyor musunuz?

Çavuşoğlu kendisine yöneltilen, “Türkiye’nin daha büyük bir çatışmaya çekilmesinden endişe etmiyor musunuz” sorusuna ise, “Biz bir bölgede gerilimin artması veya savaşın çıkması için bulunmuyoruz fakat onların destekçileri bir darbeciyi destekliyor, o da Hafter. Şimdi her şey karşı tarafta, kalıcı bir ateşkes için önkoşulu kabul etmeliler” dedi.