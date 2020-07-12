Doğan Taşdelen kimdir aslen nereli Doğan Taşdelen biyografisi

Ankara'nın Çankaya ilçesi eski Belediye Başkanı ve şimdiki Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası Doğan Taşdelen vefat etti. İşte Çankaya Eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in hayatına dair merak edilenler.

Abone ol

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, Bodrum'da denizde yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Taşdelen'in cenazesi Bodrum'dan Ankara'ya getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e babası eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'e taziye ziyaretinde bulundu

Geçmişte Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Doğan Taşdelen hayatını kaybetti. CHP’nin tanınan isminin hayatı merak edilmeye başlandı. İşte Doğan Taşdelen kimdir sorusunun cevabı…

DOĞAN TAŞDELEN KİMDİR?

Doğan Taşdelen eski Çankaya belediye başkanıdır. Görevini 1988-1999 yıllarında yerine getirmiştir. Şimdiki CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babasıdır. DSP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının yanı sıra, Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde Başbakanlık Müşavirliği yaptı. Oğlu Alper Taşdelen babasının vefat ettiğini açıkladı.