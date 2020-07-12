Dünya Kiliseler Konseyi'nden Erdoğan'a Ayasofya mektubu

350 kilisenin üye olduğu Dünya Kiliseler Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştürme kararından geri dönmesi çağrısı yaptı.

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Cenevre merkezli Dünya Kiliseler Konseyi, Ayasofya'ya cami statüsü verilmesinin 'dini bölünmeye yol açabileceği ve diğer dini gruplar için tehlikeli bir emsal teşkil edebileceğini' belirtti.

'Türkiye'den dışlama, ayrılık, bölme işareti'

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderen Dünya Kiliseler Konseyi Başkanvekili Prof. Dr. Ioan Sauca, mektupta "Ayasofya'yı yeniden cami yapma kararı alarak, Türkiye'nin açıklığına dair olumlu işaretleri tersine çevirip dışlama, ayrılık, bölme işaretlerine dönüştürdünüz" dedi.

'Dinlerarası fitne körükleyenlerin işine yarar'

'Türkiye'nin UNESCO'nun görüşünü almadan böyle bir karar vermesinden üzüntü duyduklarını' belirten Sauca, "Konseyimiz, Ayasofya kararının mevcut statükoyu değiştirmek ve dini toplulukları bölme düşüncesini körüklemek isteyen grupların arzularına ilham vermesinden endişe ediyor" diye ekledi.

Mektupta, Erdoğan'a 'yeniden düşünmesi ve karardan geri dönmesi' çağrısı yapıldı.