BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  GÜNCEL

15 Temmuz Mehteri! Fahrettin Altun paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü öncesinde, Twitter hesabından '15 Temmuz Mehteri' paylaşımında bulundu.

Abone ol

Altun, "Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle..." notunu düştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından #15TemmuzMehteri 'hashtag'iyle bir mesaj paylaştı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda Ayasofta önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz hain darbe gecesi yaşananlar hatırlatıldı. 

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan İletişim Başkanı Altun'un mesajı ise şöyle:

“O gün bugündür diye kahramanlar can verdi. Gökte hazır melekler selamladı şehidi 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti”

Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle...

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
KYK’dan burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama
İbrahim Kalın: Asıl soru neden Ayasofya'nın 1934'te müzeye çevrildiği
Mariano'nun menajeri Galatasaray ile ayrılığı açıkladı
Twitter'dan "ücretli üyelik" için ilk adım atıldı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (11 Temmuz 2020)
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump'tan çarpıcı NATO itirafı: Eğer bu cevabı vermeseydim...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
Fransa'da maske uyarısı yapan şoför öldürüldü
Ayasofya Caminin ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtıldı
Endonezya’da 300’den reşit olamayan çocuğu taciz eden Fransız yakalandı
Cuma günü okunacak dualar ve zikirler
Yorumlar 2 yorum