BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  DÜNYA

Donald Trump'tan çarpıcı NATO itirafı: Eğer bu cevabı vermeseydim...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin NATO ile ilişkisine değinerek, “ABD, NATO’dan ayrılmak istemiyor” dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, NATO hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Trump, ABD’nin NATO ile olan ilişkisine değinerek, “ABD, NATO’dan ayrılmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

"Eğer bu cevabı vermeseydim bazı ülkeler ödeme yapmayacaktı"

ABD’nin müttefiklerinin NATO’ya olan paylarını ödemek zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Trump, “Üye ülkelerin adil olarak paylarını ödemelerini istiyorum. Neredeyse hiçbir şey ödemeyen bazı ülkeler vardı ve şimdi ödüyorlar. Bana o büyük soruyu sordular. NATO’dan çıkar mısın? Ben de ’Evet gidecektim’ dedim. Eğer bu cevabı vermeseydim bazı ülkeler hala ödeme yapmayacaklardı” ifadelerini kullandı.

Trump, NATO’ya üye ülkelerin savunma harcamalarının NATO taahhütleri kapsamında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si olduğunu fakat bunun yeterli olmadığının altını çizdi.

Öte yandan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni çıkardığı kitapta Trump’ın 2018 NATO zirvesinde NATO’dan çekilme kararı aldığını iddia etmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kalın: Asıl soru neden Ayasofya'nın 1934'te müzeye çevrildiği
Mariano'nun menajeri Galatasaray ile ayrılığı açıkladı
Twitter'dan "ücretli üyelik" için ilk adım atıldı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (11 Temmuz 2020)
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Bakan Albayrak'tan takipte kalın mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
Fransa'da maske uyarısı yapan şoför öldürüldü
Ayasofya Caminin ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtıldı
Endonezya’da 300’den reşit olamayan çocuğu taciz eden Fransız yakalandı
Dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
Tamar Öner kaç yaşında ne iş yapıyor Can Tanrıyar'ın nişanlısı kimdir?
Yorumlar