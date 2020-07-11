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Fransa'da maske uyarısı yapan şoför öldürüldü

Fransa'da bir otobüs sürücüsü maske takmadığı için uyardığı yolcular tarafından feci şekilde dövülerek hayatını kaybetti.

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Olay 5 Temmuz'da Bayonne şehrinde gerçekleşmişti. 59 yaşındaki Philippe Monguillot, bilet kontrolü sırasında maske takmayı reddeden 4 kişi tarafından dövülmüştü.

Monguillot'un ailesi beyin ölümü gerçekleşen şoförün yaşam destek ünitesinden çekilmesine karar verdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Twitter hesabından ailesinin ve doktorlarının görüşmesi sonucunda kararın alındığını duyurdu. Castex, “Bu olay hepimizi derinden üzdü” derken sorumluların kısa sürede cezalandırılacağını yazdı. Saldırıyla ilgili olarak 4 adam gözaltında.

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