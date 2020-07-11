BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'dan "ücretli üyelik" için ilk adım atıldı

Sosyal medya platformu Twitter, daha önce rafa kaldırdığı ücretli abonelik modeli için yeniden düğmeye bastı. Yeni bir departman kuran sosyal medya platformu, bu kapsamda iş ilanları da yayınladı.

Abone ol

On milyonlarca aktif kullanıcısına rağmen söz konusu gelir sağlamak olunca yatırımcılarını bir türlü memnun edemeyen Twitter çareyi bir kez daha ücretli abonelik modelini denemekte buldu.

CNN International'da yer alan habere göre, sosyal medya platformu bu modele geçmek için yeni bir departman kurdu. Bu proje kapsamında iş ilanları da yayınlayan Twitter 'Gryphon' adı verilen proje kapsamında New York ofisinde çalışacak, abonelik platformunda görev alacak çalışma arkadaşları aradığı bilgisine yer verdi.

"Ücretli özelliğin geleceği anlamını taşımıyor"
ABD basınında çıkan haberler sonrası bir açıklamada bulunan Twitter sözcüsü söz konusu iş ilanının yeni özelliğin platforma entegre edileceği anlamını taşımadığı bilgisinin altını çizdi. Ancak bu Twitter'ın platforma ücretli abonelik opsiyonunu eklemek için başlattığı ilk çalışma değil.

2017 yılında da benzer bir hamle yapılmıştı
Twitter 2017 yılında kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweet'lerine erişimi arttırmak için abonelik modelini test etmişti. Bu proje kapsamında aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyen kişiler tarafından da görülmesi imkanı sunulması planlanıyordu. Ancak Twitter konu ile ilgili yaptığı anket sonrası projeyi rafa kaldırma kararı almıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (11 Temmuz 2020)
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Bakan Albayrak'tan takipte kalın mesajı
CHP, baro kararı için Anayasa Mahkemesine gidiyor
Türkiye'nin Ayasofya kararı Rum lideri şoke etti!
İşte korona tedavisinde kullanılacak yerli ilaç Sağlık Bakanlığı onay verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Zeytinburnu'nda temel atma törenine katıldı
Premier Lig'de küme düşen ilk takım Norwich City oldu
İzmir'de maske takmayanlar 'yok artık' dedirtti: Neden takmadığımı bilmiyorum
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Türkiye en önemli kuralı yapmış durumda
Yasin Obuz aslen nereli yaşı kaç Yasin Obuz boyu ve kilosu kaç?
Yorumlar