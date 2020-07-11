Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Botan Çayı Köprüsü açılışında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te yapımı tamamlanan Türkiye'nin en yüksek köprüsü Botan Çayı Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada 'Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk. Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Ne terör örgütleri ne kısır gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacak." dedi.

İslam düşmanlığına dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerinde İslam düşmanlığını önlemek için adım atmayanlar Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanma iradesine saldırabiliyor." ifadesini kullandı.

Ayasofya açıklaması: Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık

Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Erdoğan, "Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık." dedi.

Türkiye yeni sınamalarla karşı karşıyadır

Türkiye'nin bir süredir yeni sınamalarla karşı karşıya olduğuna değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

O eski Türkiye geride kaldı

"İstiyorlar ki Türkiye kendisine sunulanla yetinsin, hakkını aramasın, rekabete kalkışmasın. Bunların anlamadıkları artık o eski Türkiye'nin geride kaldığıdır. Bugün her anlamda kimseye eyvallah etmeden, kendi gündemini belirleyen, kendi önceliklerine göre hareket eden bir Türkiye vardır."

Türkiye'nin en yüksek köprüsü

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde yapımına 2014 yılında başlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan köprü tamamlandı.

Botan Çayı üzerinde, bölgedeki terör saldırılarına rağmen inşası tamamlanan, 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliği taşıyor.

Zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlayacak

Proje sayesinde Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate inecek, vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunulacak. Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf elde edilerek, ekonomiye katkı sağlanacak.