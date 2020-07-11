Galatasaray'da 5 isim Ankaragücü maçında yok
Galatasaray'da sakatlıkları olan Muslera, Lemina, Falcao ve Andone İle cezalı olan Feghouli, Ankaragücü maç kafilesinde yer almadı.Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
5 isim yok
Sarı-Kırmızılı takımda sakatlıkları olan Muslera, Lemina, Falcao ve Andone İle cezalı olan Feghouli, Ankaragücü maç kafilesinde yer almadı.