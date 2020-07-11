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Galatasaray'da 5 isim Ankaragücü maçında yok

Galatasaray'da sakatlıkları olan Muslera, Lemina, Falcao ve Andone İle cezalı olan Feghouli, Ankaragücü maç kafilesinde yer almadı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

5 isim yok
Sarı-Kırmızılı takımda sakatlıkları olan Muslera, Lemina, Falcao ve Andone İle cezalı olan Feghouli, Ankaragücü maç kafilesinde yer almadı.

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