TFF Sağlık Kurulundan Kovid-19 testi pozitif çıkan hakemle ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan üst klasman hakeminin, tekrarlanan testinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

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TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada, hakemin ikinci testinin sonucunun negatif çıkmış olmasına rağmen prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir."