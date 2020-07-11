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İngiltere’de ırkçı gruplar Yahudi ve Müslümanlara koronavirüs bulaştırmak harekete geçti

Demirören Haber Ajansı

İngiltere Bağımsız Aşırı Irkçılığa Karşı Komisyon (CCE), İngiliz istihbaratına verdiği raporda, Neo-Nazi ve aşırı sağcı grupların Yahudilere ve Müslümanlara koronavirüs (Covids-19) bulaştırmak için eylemler düzenleyeceği bildirildi.

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İngiltere Bağımsız Aşırı Irkçılığa Karşı Komisyon'un (CCE), İngiliz istihbaratına koronavirüs ile ilgili verdiği bilgi gündem oldu. CCE tarafından hazırlanan raporda, Neo-Nazi ve aşırı sağcı grupların Yahudilere ve Müslümanlara koronavirüs (Covids-19) bulaştırmak için eylemler düzenlemek için harekete geçtiği bildirildi.

Acil bir hükümet politikasına ihtiyaç var

Raporda, “Aşırı sağ görüşlü İngiliz gruplar, Yahudiler ve Müslümanların da dahil olduğu topluluklara koronavirüs yaymak için takipçilerini teşvik ediyor” denildi. CCE yetkilileri hükümet ve istihbarat yetkililerini uyararak, aşırı sağcı grupların üstesinden gelmek için acil bir hükümet politikasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.CCE yöneticisi Sara Khan, bu tür nefret gruplarının koronavirüs salgınını tehlikeli ve yanıltıcı komplo teorileri üretmek için kullandıklarını açıkladı.

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